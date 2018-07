Com titulares no primeiro tempo, Flamengo goleia Desportiva em amistoso

Antes do início da partida, o auxiliar técnico da equipe rubro-negra, Jayme de Almeida, foi homenageado pelos anfitriões. Em 1992, Jayme iniciou a carreira de treinador na Desportiva. Conquistou o título do Campeonato Capixaba e o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Oswaldo mandou a campo uma equipe com algumas baixas já de olho no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Figueirense, quarta-feira, às 21 horas, em Florianópolis. O principal problema foi encontrar um jogador para a lateral esquerda. Sem poder contar com Jorge, suspenso, além de Everton e Armero, machucados, restou improvisar o meia Jajá na posição. Marcelo Cirino, lesionado, também ficou de fora, além do centroavante Guerrero, que está na seleção peruana.

Os titulares começaram em campo com: Paulo Victor; Ayrton, César Martins, Samir e Jajá; Márcio Araújo, Canteros e Alan Patrick; Paulinho, Emerson e Kayke. Superiores tecnicamente, abriram o marcador logo aos 18 minutos. Alan Patrick cobrou falta na área, Sheik disputou com o goleiro e a bola sobrou para César Martins, impedido, abrir o marcador. Três minutos depois, Sheik recebeu na esquerda dentro da área, passou o pé sobre a bola diante de dois marcadores e foi derrubado. Pênalti, que ele próprio cobrou para fazer o segundo.

Na volta do intervalo, os 11 jogadores do time rubro-negro foram trocados. O terceiro gol saiu aos oito minutos. Matheus Sávio tabelou com Gabriel, dominou na entrada da área, cortou o zagueiro e bateu colocado. A vitória foi sacramentada aos 20 minutos. Sávio lançou Douglas Baggio, que invadiu a área e chutou na saída do goleiro.