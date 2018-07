Com titulares poupados, Corinthians encerra preparação para duelo com Grêmio

O Corinthians finalizou na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, as atividades preparatórias para enfrentar o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vale a liderança da competição. O time paulista é o primeiro colocado na tabela, com 23 pontos, mas a equipe gaúcha vem logo atrás, com 22, ocupando o segundo lugar.

A equipe está definida pelo técnico Fábio Carille e terá apenas uma ausência entre os titulares: o volante Gabriel, suspenso pela expulsão no jogo contra o Bahia. Para o lugar dele, o comandante escolheu Paulo Roberto.

O treinador corintiano poupou no treinamento os prováveis titulares na partida contra o time gaúcho, como forma de prevenção dos atletas após a vitória contra o Bahia na última quinta-feira, no Itaquerão.

O grupo realizou aquecimento com os demais integrantes do elenco e, depois, alguns foram encaminhados para trabalhos específicos de recuperação e fortalecimento muscular. Os demais fizeram trabalho de finalização com os auxiliares Osmar Loss e Leandro Cuca.

O Corinthians deverá iniciar a partida contra o Grêmio com: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Paulo Roberto, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Fábio Carille relacionou 23 jogadores para o duelo com o Grêmio, sendo que a principal novidade é Pedrinho, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo. Confira a lista completa:

Goleiros: Cássio e Walter.

Zagueiros: Pablo, Balbuena e Pedro Henrique.

Laterais: Guilherme Arana, Fagner e Moisés.

Volantes: Paulo Roberto, Maycon, Fellipe Bastos.

Meias: Jadson, Rodriguinho, Pedrinho, Camacho, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto.

Atacantes: Jô, Romero, Clayson, Clayton e Kazim.