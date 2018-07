Com titulares poupados, Luque deve ganhar chance no Inter O atacante Carlos Luque deverá ser a principal atração do Internacional no duelo deste domingo com o Avaí, às 18h30, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ao menos foi o que indicou o técnico Diego Aguirre nesta sexta-feira, em treinamento realizado no CT do Parque Gigante.