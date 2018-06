Com titulares poupados, seleção faz treino leve após vitória sobre a Costa Rica

Um dia após derrotar a Costa Rica por 2 a 0, em São Petersburgo, a seleção brasileira retomou a sua rotina de treinamentos em Sochi, o seu "quartel-general" durante as fases iniciais da Copa do Mundo. E foi com um trabalho extremamente leve, que nem contou com a presença dos titulares, ainda que alguns deles até tenham descido a um dos campos da estrutura do estádio Slava Metreveli.

Os reservas da seleção no triunfo pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, a primeira da equipe no torneio, foram os jogadores que tiveram mais trabalho na atividade deste sábado, tendo treinado sob o comando da preparação física e dos auxiliares do técnico Tite.

Dos jogadores considerados titulares, apenas Marcelo, Casemiro, Fagner, Paulinho, Willian e Gabriel Jesus desceram ao campo, após a realização de trabalhos físicos na academia. Mas mal suaram, pois brincaram de futmesa - os volantes ainda fizeram uma leve corrida no campo.

A assessoria de imprensa da CBF explicou que o lateral-direito Danilo, que desfalcou o Brasil contra a Costa Rica por causa de uma lesão no quadril direito, e o meia-atacante Douglas Costa, que disputou todo o segundo tempo do confronto em São Petersburgo, realizaram trabalhos fisioterápicos neste sábado. Já Philippe Coutinho, Neymar e os zagueiros Miranda e Thiago Silva só treinaram na academia.

O trabalho, mais uma vez, foi acompanhado por familiares e amigos de jogadores da seleção. E, inclusive, os volantes Casemiro e Fernandinho aproveitaram para rapidamente confraternizarem com eles nas arquibancadas e mesmo dentro do campo.

O grupo da seleção brasileira volta a treinar neste domingo em Sochi, no período da tarde (horário local). O próximo compromisso da equipe está marcado para quarta-feira, em Moscou, contra a Sérvia, pela rodada final do Grupo E da Copa do Mundo. A equipe só precisa de um empate para avançar às oitavas de final.