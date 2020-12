Com titulares preservados, Santos aposta nos garotos contra o Flamengo

Por vezes os meninos do Santos deram conta do recado quando solicitados nesta Brasileirão. E mais uma vez o técnico Cuca vai apostar na garotada para enfrentar o Flamengo, hoje, às 16h, no Maracanã. Com a cabeça no decisivo duelo com o Grêmio pelas quartas de final da Copa Libertadores, o treinador vai preservar os titulares diante da equipe de Rogério Ceni.

Lucas Veríssimo, Diego Pituca e Soteldo cumprem suspensão e outros titulares importantes vão ganhar descanso. Pará e Felipe Jonatan estão desgastados, assim como o artilheiro Marinho. Kaio Jorge serve a seleção brasileira sub-20.

Madson volta à lateral-direita, com os meninos completando outras vagas. Depois de perder a posição no gol para John Victor, João Paulo volta a ser titular da equipe santista.

Apesar de utilizar escalação reserva, o Santos confia que pode trazer um bom resultado do Maracanã. Com time de meninos, por exemplo, o Santos ganhou do Internacional, na Vila Belmiro, por 2 a 0.

Os defensores estão acostumados a jogar no time titular. Todos já atuaram na equipe neste Brasileirão. O problema de Cuca recai no ataque, porque os meninos da frente têm menos rodagem, com Soteldo, Marinho e Kaio Jorge atuando com mais regularidade.