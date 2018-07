Com titulares, Santos faz 'treino de luxo' no Pacaembu

O meia Elano, que estava fora desde a derrota por 2 a 1 contra o Atlético Mineiro, participou dos últimos treinos, foi convocado por Muricy Ramalho para a concentração e vai entrar no segundo tempo. Dos jogadores considerados titulares, o único que continua fora é o próprio Elano.

O Pacaembu traz boas recordações para os santistas porque foi lá que Neymar estreou no profissional na vitória contra o Oeste, no dia 7 de março de 2009, pelo Campeonato Paulista, e que o time ganhou o terceiro título da Copa Libertadores da América diante do Peñarol, no dia 22 de junho deste ano. Nesta temporada, o Santos mandou 13 dos seus 71 jogos, com oito vitórias, três empates e duas derrotas, e aproveitamento superior ao obtido nos 26 disputados na Vila Belmiro - 16 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Na última vez que o Santos jogou no Pacaembu, a torcida assistiu à uma das maiores exibições de Neymar, que marcou os quatro gols na vitória por 4 a 1 sobre o Atlético Paranaense. Além de descansado - ficou fora do jogo contra o Ceará, no domingo passado -, o novo prodígio do futebol brasileiro está motivado depois de ter decidido ficar no Brasil até a Copa do Mundo de 2014.

O Santos não tem mais possibilidades de lutar pelo título, mas vem de uma sequência invicta de cinco jogos - quatro vitórias e um empate - e quer manter o embalo. A partida desta quinta pode ser considerada mais um treino de luxo para o Mundial de Clubes. Mesmo assim, Muricy Ramalho alertou os jogadores para o risco de o time perder a confiança, a poucos dias da estreia no torneio internacional, em caso de resultado negativo diante dos goianos.