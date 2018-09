Com título brasileiro na mira, Grêmio encara o Botafogo em casa

Aliviado pela classificação alcançada para as quartas de final da Copa Libertadores, o Grêmio volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro, torneio em que a equipe gaúcha ainda tem chance de título. O próximo compromisso será às 16 horas deste sábado, contra o Botafogo, em casa.

Apesar da opção por escalar reservas em muitas partidas de agosto, por priorizar a Libertadores e a Copa do Brasil - da qual o Grêmio foi eliminado nas quartas de final -, Renato Gaúcho ainda comanda um time com chance de título no Brasileirão. Após 21 rodadas, a equipe tem 37 pontos, oito a menos do que o São Paulo, líder do torneio.

O próximo desafio do treinador é encontrar um substituto para o volante Jailson, que na sexta-feira teve a transferência confirmada para o Fenerbahçe. O jogador foi reserva durante a maior parte do primeiro semestre, mas conquistou a condição de titular depois de Arthur sair para defender o Barcelona. "Eu tenho certeza de que o Renato encontrará uma solução. Quem o Renato colocar será uma boa escolha e o grupo vai abraçar", disse Jael.

Os meio-campistas Cícero, Thaciano, Michel, Jean Pyerre e Matheus Henrique disputam a vaga aberta no setor. O zagueiro Pedro Geromel e o lateral-direito Léo Moura não treinaram na véspera do duelo com o Botafogo e são dúvida. Caso não estejam disponíveis, Bressan e Léo Gomes devem ser os substitutos, respectivamente.