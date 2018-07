Com título do Mundial, Corinthians embolsa R$ 10,5 milhões de premiação da Fifa

YOKOHAMA - A Fifa distribuiu US$ 16,5 milhões (R$ 34,6 milhões) em prêmios no Mundial de Clubes. Só o Corinthians ficou com US$ 5 milhões (R$ 10,5 milhões). Desse montante, metade vai para os cofres do clube e o restante será dado aos jogadores e à comissão técnica. A premiação é menor do que a paga pelo título da Libertadores. Uma das justificativas dada pela diretoria é que o Mundial é um torneio de tiro curto, com apenas dois jogos, enquanto a Libertadores teve 14 partidas, disputadas ao longo de cinco meses.

Pelo vice-campeonato mundial, o Chelsea ficou com US$ 4 milhões (R$ 8,4 milhões). A quantia equivale a quatro meses de salário de Fernando Torres, jogador mais bem pago do elenco azul.

O prêmio dado pela Fifa é alto, mas dirigentes corintianos dizem que o maior ganho é o de imagem. Durante o Mundial, por exemplo, o clube anunciou a ampliação do contrato com a Nike até 2022 por R$ 300 milhões. Assim que a delegação chegar a São Paulo será confirmado um novo vínculo com a Fisk por R$ 12 milhões por ano até o fim de 2014. Vale lembrar também que, às vésperas do Mundial, o Corinthians acertou o patrocínio master com a Caixa Econômica Federal por R$ 30 milhões anuais. A avaliação da diretoria é que todos esses acordos só foram fechados por esses altos valores por causa da participação no Mundial.

TECNOLOGIA

Aos US$ 16,5 milhões gastos pela Fifa com premiação, acrescenta-se ainda US$ 2 milhões (R$ 4,2 milhões) em testes para a adoção de bolas com chips e traves com sensores para avisar os árbitros quando a bola ultrapassar a linha de gol. A tecnologia foi usada pela primeira no Mundial do Japão e vai ser utilizada também na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014.

O Mundial se despediu ontem do Japão e, em 2013 e 2014, será disputado no Marrocos. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que espera a partir do próximo ano que os jogos tenham um público maior.