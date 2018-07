Com título inglês garantido, Manchester United arranca empate com o Arsenal

LONDRES - Ainda na esteira do título antecipado, o Manchester United obteve um discreto empate, por 1 a 1, neste domingo, no Emirates Stadium. Com de Van Persie, de pênalti, os campeões frearam a ascensão do Arsenal nestas últimas rodadas do Campeonato Inglês.

O empate empurrou o Arsenal para o quarto lugar, com 64, poucos minutos depois de ver o Chelsea subir para terceiro, com 65. Os dois times brigam pelo terceiro posto, que garante vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões.

Em jogo de poucas emoções, o Arsenal aproveitou a força da torcida para sair na frente. Logo aos 2 minutos, Walcott recebeu pela direita dentro da área, após contra-ataque, e chutou cruzado para as redes.

O empate do United veio antes do intervalo. Van Persie aproveitou vacilo na defesa do Arsenal, roubou a bola e só foi parado com falta, dentro da área. Ele mesmo foi para a cobrança e garantiu o empate, contra seu ex-time, aos 44 minutos de jogo.

Assim, Van Persie ampliou sua vantagem na artilharia do Campeonato Inglês. Agora ele soma 25 gols, dois a mais que o uruguaio Luis Suárez. O atacante do Liverpool não atuará mais nesta edição da competição porque foi suspenso nesta semana.