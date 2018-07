Com título, Marcelo Oliveira supera desconfiança da torcida

Quando Marcelo Oliveira assumiu o Cruzeiro, no início de 2013, centenas de torcedores foram na porta da Toca da Raposa, o centro de treinamento do clube, protestar contra a contração do treinador. A crítica era que Marcelo Oliveira ainda era ligado do Atlético-MG, clube que defendeu – e fez sucesso – quando era jogador.

Marcelo Oliveira tratou de acabar com as críticas com vitórias. E não foram poucas. Após fazer um bom trabalho no Coritiba, foi duas vezes vice-campeão da Copa do Brasil, e uma rápida e frustrante passagem pelo Vasco, o treinador "encaixou como uma luva" no Cruzeiro.

"O Marcelo, quando foi contratado, houve muita contestação, principalmente daqueles que o consideravam atleticano. Mas trouxemos ele por causa do perfil. Aqui no Cruzeiro não se encaixa o técnico barulhento. O nosso trabalho no dia a dia é mais tranquilo e ele se encaixou perfeitamente", diz o supervisor de futebol Valdir Barbosa.

Adepto do futebol ofensivo, Marcelo Oliveira conseguiu fazer com que o time jogasse exatamente à sua maneira. Com troca de passes rápidos e contragolpes velocíssimos, o Cruzeiro não costuma desperdiçar boas oportunidades de gol. Não à toa, derrubou seus principais rivais e não deu margem para que os adversários o incomodassem na ponta da tabela.

O ótimo momento do Cruzeiro fez com que o nome de Marcelo Oliveira fosse cogitado para substituir Felipão após o vexame da seleção brasileira na Copa do Mundo. Dunga foi o escolhido pelo comando da CBF e a torcida cruzeirense agradeceu. Marcelo Oliveira continuou o seu trabalho na Toca da Raposa. Trabalho que transformou em vitórias e títulos.