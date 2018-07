Com todos à disposição, Inglaterra faz último treino antes de encarar a Bélgica

A Inglaterra realizou nesta sexta-feira em Zelengorosk seu último treino antes da decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo da Rússia. A seleção enfrentará a Bélgica no sábado, às 11h (de Brasília), em São Petersburgo.

O técnico Gareth Southgate contou com todos os jogadores à disposição. O lateral-direito Kieran Trippier, o zagueiro Kyle Walker e o meio-campista Jordan Henderson, que chegaram a ser poupados de atividades anteriores por problemas físicos, participaram normalmente do trabalho desta sexta-feira.

O treino foi realizado em um dia atípico para os ingleses na Rússia. Acostumados a ir a campo com tempo nublado ou chuvoso na região, a sexta-feira foi de sol em Zelengorosk, que fica a 50 quilômetros de São Petersburgo, na costa do mar Báltico.

Apesar de ainda ter que lidar com a decepção da derrota na semifinal para a Croácia por 2 a 1, a Inglaterra vive a expectativa de encerrar a Copa com vitória. Se isso acontecer, será a melhor campanha do país desde a conquista em casa do Mundial de 1966 - depois disso, sua melhor classificação foi o quarto lugar em 1990, na Itália.

A delegação passará as últimas horas antes da partida deste sábado concentrada em seu hotel, que fica na cidade de Repino, próximo a Zelengorsk. A tendência é que Southgate mande a campo a mesma equipe que perdeu para a Croácia, com: Pickford; Walker, Stones e Maguire; Trippier, Henderson, Dele Alli, Lingard e Ashley Young; Sterling e Harry Kane.