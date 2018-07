Com Toloi, Rodrigo Caio pode voltar ao meio são-paulino

Volante de origem, Rodrigo Caio em sido escalado na zaga titular do São Paulo nos últimos tempos. Agora, com o retorno do zagueiro Rafael Toloi, que estava emprestado à Roma, ele tem chance de voltar a jogar em sua posição. Mas já avisou que, se o técnico Muricy Ramalho quiser, continua com prazer na defesa.

"Também gosto de jogar como volante e me sinto bem. Na verdade, são duas posições que sempre me deixaram à vontade. Dentro de campo tenho que mostrar o meu melhor, seja onde for, para continuar sendo utilizado. Como volante, gosto de jogar na primeira bola e tentando servir os meias", contou Rodrigo Caio, que recentemente defendeu a seleção brasileira Sub-21, jogando no meio-de-campo, e foi eleito o melhor jogador na conquista do título do Torneio de Toulon, na França.

Muricy também comemorou o retorno de Rafael Toloi, que se junta ao elenco do São Paulo nesta terça-feira, quando o grupo retoma os treinos no Brasil - mais precisamente no Morumbi -, após a excursão que fez aos Estados Unidos, encerrada na última sexta. Além dele, os outros zagueiros do grupo são Antonio Carlos, Paulo Miranda, Edson Silva e o jovem Lucas Silva.