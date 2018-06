Com Tomás Andrade, Atlético-MG já soma 7 reforços para a temporada

O Atlético Mineiro já soma sete reforços para a temporada 2018. O último a chegar foi o meia argentino Tomás Andrade, de apenas 21 anos. O clube mineiro acertou contrato até o final do ano, por empréstimo, junto ao River Plate.

Já em solo mineiro, o novo reforço comemorou o acerto. "Estou muito feliz de estar aqui. Venho com muitos objetivos e espero cumpri-los", declarou o jogador, que aceitou conselhos do compatriota Lucas Pratto para aceitar a proposta atleticana.

"Falei com ele um pouquinho. Me disse que essa equipe é muito grande, que ele foi muito feliz aqui. Me disse para aproveitar e dar o melhor de mim", afirmou Andrade. "A Cidade do Galo é incrível, nunca estive em um lugar como esse. É o melhor centro esportivo que já estive. E já me disseram que a torcida é uma das mais fortes do Brasil", declarou.

Andrade foi revelado na base do Lanús. Depois passou a reforçar o River Plate, de onde saiu para sua primeira experiência internacional, no Bournemouth, da Inglaterra. Na sequência, voltou ao River, já para reforçar a equipe profissional.

Antes da contratação de Andrade, o clube mineiro havia acertado com o zagueiro Iago Maidana, o lateral direito Samuel Xavier, o volante Arouca e os atacantes Erik, Róger Guedes e Ricardo Oliveira para a temporada 2018.