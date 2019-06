Com torção leve, Mbappé defenderá França nas Eliminatórias da Euro

Kylian Mbappé sofreu uma torção "leve" no tornozelo esquerdo durante o amistoso de domingo, diante da Bolívia, no qual a seleção francesa venceu por 2 a 0, em casa, na cidade de Nantes. Segundo comunicado da Federação Francesa de Futebol, a lesão não impedirá o atacante de viajar para a Turquia, onde os atuais campeões mundiais vão jogar contra a seleção turca no sábado pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

O astro, de 20 anos, do Paris Saint-Germain teve de ser substituído no intervalo do duelo com os bolivianos por Ben Yedder, mas o técnico Didier Deschamps não demonstrou preocupação. "O departamento médico acompanha a evolução da lesão. Sua presença na Turquia não está em dúvida", avisou o comandante.

Na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Mbappé, autor de quatro gols na competição, foi o vencedor do prêmio de melhor jogador jovem (abaixo dos 21 anos) do torneio, no qual ele deixou a sua marca pela última vez com um golaço na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na decisão da competição, em Moscou.

Após duas rodadas disputadas, França e Turquia lideram a classificação do Grupo H das Eliminatórias da Euro, com seis pontos cada. Os franceses têm melhor saldo de gols (7 contra 6) e com isso figuram na primeira posição. Albânia e Islândia, respectivas terceira e quarta colocadas, acumulam três pontos, enquanto Andorra e Moldávia ainda não pontuaram.

Depois de encarar os turcos no confronto marcado para começar às 15h45 (de Brasília) deste sábado, a seleção francesa voltará a jogar pelas Eliminatórias da Eurocopa no dia 11, contra a Andorra, também fora de casa. Na estreia do qualificatório continental, em 22 de março, o time comandado por Didier Deschamps goleou a Moldávia por 4 a 1, fora de casa. Três dias depois, como mandante, superou a Islândia por 4 a 0.