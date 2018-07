Com torção no tornozelo, Vilson é dúvida no Corinthians

O técnico Cristóvão Borges comandou nesta quinta-feira mais um treinamento fechado e tem problemas para escalar o Corinthians na partida contra o Santa Cruz, sábado, às 21 horas, no Itaquerão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vilson deixou o jogo contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, no Mineirão, com dores no tornozelo e será reavaliado.

O médico corintiano Júlio Stancati disse, logo após o elenco alvinegro desembarcar em São Paulo vindo de Belo Horizonte, que o zagueiro pode desfalcar o time no sábado. "Ele teve uma entorse no tornozelo e para sábado é dúvida", avisou.

A boa notícia para Cristóvão é que Balbuena, suspenso contra o Atlético-MG, pode voltar ao time e formar dupla de zaga com Pedro Henrique. Vilson sentiu dores no segundo tempo do jogo com o Atlético-MG, mas continuou na partida. Yago, que poderia ser uma opção, continua se recuperando também de um problema ósseo no tornozelo e só retorna aos treinamentos na semana que vem.

Quanto ao restante do time, Cristóvão pode fazer mudanças. Nesta quinta-feira, embora a atividade no gramado tenha sido mais voltada para os reservas, o treinador não deixou a imprensa acompanhar boa parte do trabalho e deve fazer o mesmo na sexta-feira. A dúvida maior está no ataque, já que Romero não teve uma boa atuação e pode perder espaço, embora tenha sido dele o cruzamento que resultou no gol de Lucca na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG.

Renovação. O Corinthians acertou a renovação do lateral-esquerdo Uendel nesta quinta-feira. O jogador tinha contrato até dezembro do ano que vem e prorrogou até o fim de 2018. O jogador está no Corinthians há três temporadas, onde fez 91 jogos e seis gols.