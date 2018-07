Com torcicolo, Felipe se torna dúvida no Flamengo

Felipe foi atendido e medicado no Hospital Pasteur, no Rio, e já foi liberado. Agora, o goleiro faz tratamento em casa, sob orientação dos médicos do Flamengo. "Ele será reavaliado e é dúvida para a semifinal da Taça GB, contra o Botafogo, domingo, dia 3 de março, às 16h, no Engenhão", revelou o Flamengo em nota oficial.

Caso Felipe seja vetado pelo departamento médico, a tendência é que Paulo Victor assuma a meta do Flamengo no clássico do próximo domingo. Equipe de melhor campanha na fase de classificação da Taça Guanabara, o time da Gávea só precisa de um empate com o Botafogo para se garantir na decisão do primeiro turndo do Campeonato Carioca.