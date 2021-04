Com 'torcida' dos grandes e mirando o topo, Flamengo desafia o invicto Madureira

O Flamengo vai ter nesta segunda-feira, às 21 horas, no estádio Raulino Oliveira, sua equipe ideal para a temporada, com o retorno de Rodrigo Caio. Preparando o time para a final da Supercopa do Brasil, o técnico Rogério Ceni tentará derrubar a invencibilidade do Madureira pela manutenção da liderança do Campeonato Carioca. O rival é o principal concorrente à vaga nas semifinais com Vasco, Fluminense e Botafogo, que estarão torcendo por seu revés em Volta Redonda (RJ).

Exceção do time rubro-negro, os demais grandes do Rio de Janeiro iniciaram com altos e baixos o Campeonato Carioca e agora têm de torcer por tropeço do Madureira, que vem muito bem na competição e é ameaça real às semifinais. Resta saber se conseguirá segurar o forte e favorito Flamengo.

Leia Também Futebol brasileiro entra em novo patamar de dívidas

No próximo domingo, o atual campeão brasileiro decide a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, em Brasília, e usa a partida do Estadual para ganhar ritmo e aprimorar o entrosamento. Rodrigo Caio está recuperado de lesão e tem tudo para ser escalado, com Ceni usando seu time ideal pela primeira vez na temporada.

O zagueiro deve formar dupla com Willian Arão, com a manutenção do Diego como primeiro volante, ao lado de Gerson. Na estreia dos titulares na temporada, diante do Bangu, o desempenho foi muito bom, apesar das grandes e inúmeras chances de gol desperdiçadas. É justamente a pontaria da equipe que Ceni procura ajustar. Em tese, o Madureira exigirá mais que o Bangu e, desta maneira, o treinador exige mais capricho de seus homens de frente. Ele espera seguir criando, mas com mais calma e menos erros nas finalizações.

Vitória confirma o Flamengo na disputa da Taça Rio, que reunirá apenas os oito melhores da Taça Guanabara. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel são as esperanças de gol para o imprescindível triunfo. O trio precisará estar afiado para o Flamengo chegar à decisão diante do Palmeiras com chances claras da primeira conquista na temporada 2021.

O Madureira tem noção que precisa de um resultado positivo para seguir na zona de classificação às semifinais e promete muita luta para defender a invencibilidade no Carioca. Sabe, contudo, que terá de jogar melhor após ganhar duas e empatar cinco. O técnico Alfredo Sampaio quer forte marcação e atenção atrás de seus defensores. Os volantes têm recomendação de marcar Everton Ribeiro e Arrascaeta bem de perto, sem tempo para pensarem nas jogadas.