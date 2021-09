Com torcida, Flamengo enfrenta Grêmio para confirmar vaga na semifinal da Copa do Brasil

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. No entanto, o duelo mais acirrado parece ocorrer fora das quatro linhas. O time carioca conseguiu uma liminar para colocar público no estádio e teve o apoio do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), enquanto que o time gaúcho, com aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), buscou meios para impedir tal situação e chegou a ameaçar de não entrar em campo, sem sucesso.

Jogando com o apoio de seus torcedores, o Flamengo ganha força nesta reta final de temporada na busca por todos os títulos. O clube carioca é o principal concorrente do Atlético Mineiro no Brasileirão, é o favorito diante do Barcelona de Guayaquil, na semifinal da Libertadores, e precisa de uma tragédia para não conseguir passar pelo Grêmio, até porque venceu o rival, em Porto Alegre, por 4 a 0.

Leia Também STJD indefere pedido dos clubes e libera público no Maracanã em Flamengo x Grêmio

O foco do Grêmio, por outro lado, é o Brasileirão. Felipão já avisou que poderá preservar alguns jogadores para seguir brigando contra o rebaixamento na Série A. Para avançar, o time gaúcho teria que vencer por cinco gols de diferença, o que é considerado algo muito improvável.

O técnico Renato Gaúcho finalizou a preparação do Flamengo sem o meia Arrascaeta. Ele sofreu um estiramento na região posterior da coxa esquerda durante o duelo contra o Palmeiras e já iniciou o tratamento visando voltar a tempo do duelo contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores.

O zagueiro David Luiz teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, mas estreará apenas no Brasileirão. O técnico estuda ainda rodar o elenco para este duelo. Gabigol e Rodrigo Caio, por exemplo, deverão seguir fora, assim como o lateral Filipe Luis e o meia Diego.

"Nós temos três competições, tem espaço para todo mundo. O importante é quando o jogador é chamado, entra e dá conta do recado. Isso tem acontecido, eu cobro deles diariamente para treinarem forte e, quando entrarem, jogarem forte. O grupo tem dado conta do recado", exaltou Renato Gaúcho.

Felipão colocará um time alternativo no Grêmio, a começar pelo goleiro. Brenno treinou entre os titulares e deve ser a aposta. Outros nomes voltam a ter oportunidades, a exemplo do zagueiro Paulo Miranda e do lateral Diogo Barbosa.

Rafinha é um dos atletas que pode ser preservado. A tendência é que Sarará atue pelo lado direito. Campaz também foi confirmado no meio de campo. No ataque, Borja deve liderar o time, com o intuito de ganhar mais entrosamento.