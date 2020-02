Com torcida, Palmeiras fecha preparação e tem treino interrompido pela chuva

Com um treino aberto para os torcedores no Allianz Parque, o Palmeiras encerrou nesta quarta-feira sua preparação para enfrentar o Guarani. A partida é válida pela abertura da sétima rodada do Campeonato Paulista e acontece nesta quinta, às 21h30, na casa palmeirense.

A atividade na arena foi acompanhada por quase 3 mil torcedores, que pagaram R$ 1 (sócio Avanti) ou R$ 2 (inteira) pelo ingresso e ficaram no setor leste do Allianz Parque. A venda serviu para testar o novo sistema de comercialização que o clube está implementando.

O técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou para realizar um trabalho em campo reduzido, com 11 jogadores de linha de cada lado. O colombiano Iván Angulo participava das duas equipes, sempre na situação de ataque. Foi o primeiro treino dele no gramado após voltar do Pré-Olímpico na Colômbia.

O treinamento não contou com Patrick de Paula, Ramires, Marcos Rocha e Mayke. Todos eles desfalcam o time contra o Guarani. A principal novidade será o atacante Dudu, que volta de suspensão e completa 300 jogos pelo clube. Gabriel Menino ganha uma chance improvisado na lateral-direita e Bruno Henrique entra no meio de campo.

O trabalhou no campo terminou antes do previsto por causa da chuva que caiu mais uma vez em São Paulo nesta quarta-feira. Apesar disso, alguns jogadores ainda atenderam aos torcedores que foram ao Allianz Parque, distribuindo brindes e tirando fotos.