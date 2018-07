Com torcida, Palmeiras inicia Copa do Brasil em Maceió

O Palmeiras já sentiu na terça-feira o que lhe aguarda nesta quarta em Maceió: o carinho dos fãs. Com a maioria da torcida a seu favor, o invicto time de Luiz Felipe Scolari busca manter a boa fase para fazer bonito na estreia da Copa do Brasil contra o até então desconhecido Coruripe, a partir das 22 horas, no estádio Rei Pelé, na capital de Alagoas.

Mais do que estrear com vitória, o Palmeiras tenta eliminar o jogo de volta, que mudou de data e agora está marcado para a próxima quarta, em Jundiaí (SP) - o Santos é quem vai atuar no Pacaembu no dia seguinte, pela Copa Libertadores.

O Palmeiras olha para o seu vizinho para não fracassar no seu objetivo. Como só fez 1 a 0 no Independente, em Belém, o São Paulo precisou treinar forte para enfrentar novamente o rival nesta quarta. Já pensando em uma semana livre sem jogos, os palmeirenses querem ganhar do Coruripe por pelo menos dois gols de diferença.

E a meta alviverde se mostra ainda mais importante quando se olha a tabela do Campeonato Paulista. Caso consiga eliminar o jogo de volta na Copa do Brasil, terá uma semana para se concentrar para o clássico contra o maior rival: no dia 25 o desafio é contra o Corinthians, no Pacaembu. "Sabemos que vai ser complicado, mas temos de matar o jogo já agora", pediu o goleiro Deola. "Vai ser importante porque teremos mais tranquilidade para trabalhar depois com a semana sem jogos".

O Palmeiras chegou a Maceió na tarde da última segunda e nesta terça realizou o único treino no estádio Rei Pelé, justamente o palco de sua última conquista nacional, sem contar a Série B do Campeonato Brasileiro - em 2000, levou o título da Copa dos Campeões com Flávio Murtosa como técnico.

Murtosa agora é o auxiliar de Luiz Felipe Scolari, que antes dos trabalhos desta terça recebeu uma homenagem especial e aceitou o convite do governador Teotônio Vilela Filho para ser o embaixador de Alagoas na Copa de 2014. "Fui campeão com o CSA e iniciei minha carreira de treinador aqui em 1982", lembrou Felipão. "Farei possível para ajudar".

O treinador já tem o carinho da torcida. Ele e todo o resto do elenco. Mais de mil torcedores acompanharam o treino da equipe no Rei Pelé. Apoio até esperado, ao contrário do que se viu após os trabalhos: correria e tumulto no estádio. Aproveitando-se de um portão aberto, os torcedores invadiram o gramado em busca de autógrafos e fotos de seus ídolos. Apenas o goleiro Bruno, o volante Chico e o lateral-direito Artur ficaram em campo. Todos os outros desceram logo para o vestiário. Nenhum incidente mais grave foi registrado.

Antes da invasão, Felipão armou o time com Daniel Carvalho e Patrik na vaga dos suspensos Valdivia e João Vitor. E treinou com Cicinho na lateral direita.

FICHA TÉCNICA

CORURIPE X PALMEIRAS

CORURIPE: Juninho, Renato Melo, Jacó e Wallax; Rogério Rios, Geninho, Jhota, Rogerinho e Adrianinho; Ivan e Washington

Técnico: Elenilson Santos

PALMEIRAS: Deola, Cicinho, Leandro Amaro, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik e Daniel Carvalho; Maikon Leite e Barcos

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Local: Rei Pelé, Maceió (AL)

Data: 14/03/2012

Hora: 22h (de Brasília)

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Auxiliares: João Carlos de Jesus Santos (SE) e Rodrigo Guimarães Pereira (SE)

TV: Band, SporTV e ESPN Brasil

Rádio: Estadão/ESPN