Dunga esboça equipe titular da seleção com Fernandinho

No primeiro treinamento com todos os jogadores convocados para a seleção brasileira, o técnico Dunga comandou uma atividade tática nesta terça-feira na qual deu indícios do provável time que vai enfrentar a seleção uruguaia na sexta-feira, às 21h45, na Arena Pernambuco. Com a presença de torcedores, o treinador mostrou que deve escalar Fernandinho no lugar de Elias, machucado.

Dunga escalou o time com Alisson; Daniel Alves, David Luiz, Miranda e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Fernandinho, Douglas Costa, Renato Augusto e Willian; Neymar. Com essa formação, a equipe deve atuar no 4-1-4-1 quando estiver sem a bola e no 4-3-3, com a bola.

Durante a atividade, o treinador fez um treino de dois toques em campo reduzido, dividindo sempre a equipe em dois times, sendo o que estava sem colete tendo 11 atletas na linha. A atividade, no total, durou cerca de uma hora e meia e foi bastante movimentada. Em determinado momento do treino, Dunga aproveitou para fazer um teste de ataque contra defesa onde Willian, Douglas Costa e Neymar tinham que enfrentar Gil, Marquinhos e Luiz Gustavo.

Além da provável formação para encarar os uruguaios, outro ponto que chamou a atenção durante o treino foi a presença de cerca de 75 torcedores, que foram liberados para acompanhar a atividade, desde que não se manifestassem. No final da atividade, o técnico Dunga, o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, e o auxiliar técnico pontual Lúcio foram conversar com os torcedores, que aí sim se manifestaram, mas sem grandes exaltações.

O atacante Neymar, estrela do time, participou normalmente do treino e chegou a se irritar com um lance em que se atrapalhou com a bola e saiu com ela pela linha de fundo, mas treinou bem na maior parte do tempo.

A seleção brasileira faz o último treino na Granja Comary nesta quarta-feira, novamente às 15h30. Na quinta-feira, a delegação viaja para Recife às 10h45 e treina na Arena Pernambuco às 19h30. O jogo com o Uruguai será às 21h45 de sexta-feira.