Com Torreira como novidade do time, Uruguai faz treino fechado no CT do Grêmio

Na véspera do duelo com o Japão, o seu segundo na Copa América, a seleção do Uruguai treinou, nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, em sua última atividade na preparação para o confronto na Arena do Grêmio, já que no período da tarde fará apenas um trabalho de reconhecimento do gramado.

Após dias de calor em Porto Alegre, o treinamento ocorreu sob chuva, o que provocou queda brusca nas temperaturas. Com apenas os 15 minutos iniciais dos trabalhos abertos para a imprensa, o técnico Óscar Tabárez contou com 22 jogadores na atividade, sendo a exceção o meio-campista Matias Vecino, que está lesionado e não terá condições de atuar na sequência da Copa América.

Durante o período da atividade que foi aberto, Tabárez não chegou a indicar a escalação do Uruguai para encarar o Japão. Mas a tendência é que o meio-campista Lucas Torreira seja o escolhido para substituir Vecino, sendo esta a única alteração da seleção para o confronto.

Caso isso se confirme, o Uruguai vai entrar em campo para enfrentar o Japão com a seguinte formação: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín e Laxalt; Bentancur, Torreira, Nández e Lodeiro; Luis Suárez e Cavani.

Após golear o Equador por 4 a 0 em sua estreia na Copa América, a seleção uruguaia estará classificada antecipadamente às quartas de final caso supere os japoneses na Arena do Grêmio.