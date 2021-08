Com Tottenham irredutível, Manchester City fecha com Grealish, seu novo camisa 10

A diretoria do Manchester City desistiu de guardar a camisa 10 para Harry Kane após as declarações do presidente do Tottenham, Daniel Levy, que dinheiro nenhum do mundo tirava o jogador do clube. Mesmo sonhando com o atacante, o time de Manchester anunciou nesta quinta-feira a contratação de Jack Grealish, do Aston Villa, que herdará o pesado número que era do ídolo Sergio Agüero.

O Manchester City até alugou um avião para levar Grealish de Londres a Manchester para fazer seus exames médicos. O jogador foi aprovado nesta quinta-feira, assinou por seis temporadas e foi anunciado oficialmente.

"Ele chegou! Estamos felizes de anunciar a contratação de Jack Grealish por seis anos. Bem-vindo ao City, Jack!", postou o clube inglês em suas redes sociais para anunciar o acordo. "Jack Grealish usará a camisa 10 no City. O jogador de 25 anos assinou um contrato de seis anos nesta quinta-feira, que o manterá no City até o verão de 2027", seguiu o clube. "Grealish também usou a camisa 10 em seu antigo clube, o Aston Villa".

Sergio Agüero, o maior goleador da história do Manchester City, com 260 gols em 390 jogos durante os 10 anos que permaneceu no Etihad Stadium, usou o camisa 10 entre 2015 e 2021. Antes, ela passou por Edin Dzeko, Shaun Goater e Asa Hartford.

"Estou extremamente feliz por ter ingressado ao Manchester City, o melhor time do país, com um técnico considerado o melhor do mundo (Pep Guardiola). É um sonho que se tornou realidade fazer parte deste clube. Nas últimas 10 temporadas, eles ganharam troféus importantes", festejou Grealish.

O meia inglês é fã de Kevin de Bruyne e chegou feliz da vida por poder atuar ao lado do astro belga. "Acho que todos sabem o quanto admiro De Bruyne e será um sonho que se tornou realidade jogar ao lado dele."

"Estou certo de que os fãs vão adorar vê-lo na nossa equipe. Pep adora a maneira como joga, e todos nós sentimos que ele se encaixa perfeitamente no Manchester City. Nosso estilo e o estilo dele são uma combinação perfeita. Estou animado para vê-lo nos próximos anos", elogiou Txiki Begiristain, diretor esportivo do City, acreditando em sucesso de Grealish no clube.