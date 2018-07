Com trabalho físico e chuva, elenco do Grêmio se reapresenta após empate

O elenco do time gaúcho foi dividido em dois, com grupos se alternando na academia e no campo, apesar da chuva. No gramado, percorreram um mini circuito recheado de obstáculos. O objetivo da preparação física era estimular força e intensidade. O ritmo deve ser mantido nos próximos dias. Na terça, haverá treino em dois turnos.

Para estas atividades, o técnico Roger Machado não conta com o zagueiro Erazo e com o goleiro Marcelo Grohe, convocados para as seleções do Equador e do Brasil. Luan e Walace também estão ausentes, porque foram chamados para defender a seleção olímpica em amistosos.

Eles voltarão ao time para a partida contra o Santos no dia 15 (quinta-feira da próxima semana), em casa. Para este duelo, a comissão técnica espera contar também com o volante Maicon, que ainda se recupera de lesão. A equipe quer retomar o caminho das vitórias após empatar sem gols com o Cruzeiro, no domingo.