Com trajetórias opostas, ofensivos PSG e Atalanta jogam por vaga na semifinal

O Paris Saint-Germain, obcecado por um título europeu, e a Atalanta, principal surpresa da competição na temporada 2019/2020, se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio da Luz, no jogo que abre as quartas de final da Liga dos Campeões e a fase decisiva da competição, toda ela disputada em Lisboa.

Embora ambos bastante ofensivos dentro de campo, os adversários tiveram trajetórias opostas na competição e na retomada do futebol. Principalmente, possuem estilos opostos fora deles. Afinal, o PSG decidiu montar um time estelar para buscar o título da Liga dos Campeões, liderado por Neymar, a contratação mais cara da história do futebol. Já a Atalanta tem se destacado por captar talentos a custo baixo, como os colombianos Luis Muriel e Duván Zapata e o argentino Papu Gómez.

Campeão francês em torneio encerrado precocemente por causa da pandemia do coronavírus, o PSG faturou a Copa da França e a Copa da Liga Francesa na volta das competições, ainda que sem fazer grandes exibições. E disputou outros amistosos para adquirir ritmo de jogo.

O time parisiense, semifinalista pela última vez em 1995, se classificou às quartas de final com um triunfo por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, após perder o duelo de ida por 2 a 1, tendo sobrado na fase de grupos, com cinco vitórias e um empate. E tem a melhor defesa da Liga dos Campeões, com apenas quatro gols sofridos, algo que poderá ser fundamental nesta quarta-feira, especialmente porque pode não ter o mesmo poder de fogo costumeiro.

O time, afinal, não terá o argentino Ángel di María, o responsável pela criação das suas principais jogadas ofensivas. Mas ao menos contará com Mbappé, recuperado de lesão no tornozelo, porém provavelmente longe da condição ideal, e o argentino Icardi, livre de dores musculares. De qualquer forma, boa parte das esperanças de classificação estarão nos pés de Neymar, que soma 19 gols e 10 assistências na temporada.

Já o italiano Verratti, que se lesionou em treino, também estará fora. E a equipe francesa precisará superar o seu péssimo retrospecto contra times italianos, com nove derrotas, nove empates e apenas duas vitórias para avançar.

"É uma equipe que ataca o tempo todo e sempre com sete jogadores. Ao mesmo tempo, sabe se defender e usa o ótimo preparo físico para pressionar o adversário o campo todo. Trata-se de um rival muito complicado para se enfrentar. Precisaremos de dedicação para conseguir a vitória", disse o técnico Thomas Tuchel, elogiando a Atalanta.

O técnico Gianpiero Gasperini também tem problemas para encarar o PSG: o goleiro Pierluigi Gollini está lesionado e o esloveno Josip Ilicic, seu artilheiro com 21 gols na temporada, está afastado por problemas pessoais. Mas a Atalanta aposta na sua força coletiva e na poder de fogo de Duván, autor de 19 gols, e de Papu Gomez, que já deu 18 assistências na temporada.

Agora, eles vão para o jogo mais importante de suas carreiras e também com um peso indiscutível para a Atalanta, que só enfrentou duas vezes um clube francês, com uma vitória e empate diante do Lyon, na fase de grupos da Liga Europa na temporada 2017/2018.

Com 115 gols marcados na temporada, a Atalanta fez ao menos cinco em seis partidas. Mas sofreu no início da Liga dos Campeões, tendo perdido os três primeiros jogos na competição, avançando ao mata-mata com apenas sete pontos. Mas aí sobrou diante do Valencia. Além disso, na retomada do futebol, vem tendo desempenho praticamente perfeito, com nove triunfos, três empates e apenas uma derrota.

“Somos a prova que uma equipe sem tanto prestígio europeu pode atingir objetivos nesta competição com ideias de jogo, motivação, paixão e entusiasmo, que são recursos ilimitados. Queremos continuar demonstrando que uma equipe como a Atalanta pode continuar em uma competição tão importante”, afirmou Gasperini.