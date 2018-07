Com trapalhada do Burnley, Agüero faz dois e coloca o City na liderança

Manchester City é, ao menos de forma provisória, o novo líder do Campeonato Inglês. Com dois gols do argentino Kun Agüero, o City ultrapassou Chelsea e Liverpool ao abrir a 13.ª rodada, neste sábado, com vitória por 2 a 1 sobre o Burnley, de virada, na casa do rival.

O gol que decretou a vitória do City, marcado aos 14 minutos do segundo tempo, foi digno de cena dos 'Trapalhões'. Stephen Ward estava prestes a afastar uma bola da área quando, Stephen Ward, que tentava fazer o mesmo, o acertou por trás. Um chutou o outro, os dois caíram, e ninguém chutou a bola, que sobrou para Fernandinho. O brasileiro foi à linha de fundo e tocou para trás. Acertou o joelho de Agüero que, sem querer, mandou para dentro do gol.

O primeiro gol do City, aos 37 minutos do primeiro tempo, também marcado por Agüero após cobrança de escanteio na área, também já havia sido fruto de um bate-rebate. Se não foram bonitos, ao menos os gols impediram que o Burnley vencesse com um golaço, também bastante peculiar.

Aos 14 minutos de jogo, o goleiro Paul Robinson foi cobrar uma falta quase no meio campo, lançando na área. A zaga do City tirou de cabeça, mas Marney pegou o rebote e, com um sem pulo, de muito longe, sem deixar a bola cair, mandou no cantinho.

Com 30 pontos, o City assume a liderança provisória. Chelsea (28) e Liverpool (27) ainda jogam na rodada. O time londrino tem clássico contra o Tottenham, em casa, enquanto que o Liverpool recebe o Sunderland. Na tábua de artilheiros, Agüero se igualou a Diego Costa em primeiro, com 10 gols, ainda que só tenha participado de 11 partidas.