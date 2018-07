Com treino fechado, Baptista começa a definir Palmeiras para duelo na Bolívia

O técnico Eduardo Baptista fechou o treinamento do Palmeiras para a imprensa neste domingo na Academia de Futebol, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, foi realizado um trabalho tático onde o treinador começou a definir a formação do time que entrará em campo para enfrentar o Jorge Wilstermann, na cidade de Cochabamba, na Bolívia, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores.

Eduardo Baptista dividiu o grupo em dois. Os atacantes titulares enfrentaram a defesa reserva em um dos lados do campo. Do outro, a zaga que deve iniciar a partida encarou os suplentes do setor ofensivo. Em seguida, o treinador comandou um treinamento coletivo.

O Palmeiras volta a treinar na Academia de Futebol nesta segunda-feira. Na terça, o time segue viagem para Cochabamba, na Bolívia, onde enfrentará o Jorge Wilstermann em partida válida pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.

O time alviverde lidera o Grupo 5 com 10 pontos e garante a classificação com um empate. O Jorge Wilstermann é o segundo colocado da chave com seis.