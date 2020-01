Com treino leve, Corinthians inicia preparo para jogo com a Ponte

Depois do sofrido empate diante do Mirassol, domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o time do Corinthians realizou um treino físico leve, nesta segunda-feira.

Já os reservas, sob orientação do técnico Tiago Nunes, realizaram um treinamento em espaço reduzido e de enfrentamento. A intenção é dar as mesmas condições físicas para todos os jogadores do elenco.

Os jogadores do time que lidera o Grupo D do Paulistão, com quatro pontos (uma vitória e um empate), voltam aos treinos nesta terça-feira, visando o duelo com a Ponte Preta, quinta-feira, ás 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Já Dyego Coelho, técnico do time sub-20, embarcou nesta segunda-feira para um período de intercâmbio de um mês em clubes da Argentina, Espanha e Itália. Estão previstas visitas ao Velez Sarsfield (ARG), River Plate (ARG), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Lazio (ITA) e Juventus (ITA).

"Será uma experiência importante para o meu desenvolvimento como treinador e principalmente para implementar novas tendências e conceitos que são realizados no futebol fora do país", disse Coelho, semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, com uma campanha de seis vitórias, um empate e uma derrota.

Dyego Coelho dirigiu a equipe sub-20 por 116 jogos, além de oito partidas pelo elenco profissional, classificando a equipe para a Pré-Libertadores, em 2020.