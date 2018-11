Com três baixas e volta de Damião, Inter encerra preparação para jogo de domingo

O Internacional encerrou neste sábado a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense, no domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Brasileirão. O técnico Odair Hellmann orientou apenas um trabalho recreativo nesta manhã, com as presenças do meia Camilo e dos atacantes Leandro Damião e William Pottker.

O trio está recuperado de lesão e está voltando ao time, com presença confirmada na lista de relacionados. Em compensação, o treinador terá a baixa de outros três jogadores: Rodrigo Dourado, Edenílson e Jonatan Alvez vão cumprir suspensão na rodada deste fim de semana.

Os dois primeiros, titulares habituais na equipe de Odair, serão substituídos por Gabriel Dias e Juan Alano, respectivamente. O volante Gabriel Dias comemorou a oportunidade, neste sábado, em entrevista ao fim do treino.

"Estou feliz pela oportunidade. Venho trabalhando forte, dei o meu melhor nos treinamentos para poder repetir no jogo. Temos que entrar concentrados na partida para buscar os três pontos que é o mais importante", declarou.

O time gaúcho deve ser escalado no domingo com Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Gabriel Dias, Juan Alano e Patrick; Nico Lopez, Damião e D'Alessandro.

Ainda na briga pelo título, o Inter ocupa a terceira colocação da tabela, com 58 pontos, a cinco de distância do líder Palmeiras, que tem 63 e vai encarar o Santos em casa, no mesmo dia. O Flamengo, que é o segundo colocado, visitará o São Paulo, no Morumbi.

Confira abaixo a lista de relacionados do Internacional:

Goleiros - Daniel e Marcelo Lomba;

Zagueiros - Victor Cuesta, Emerson Santos, Klaus e Rodrigo Moledo;

Laterais - Fabiano, Iago, Uendel e Zeca;

Volantes - Charles, Gabriel Dias, Patrick e Ramon;

Meias - Camilo, D'Alessandro e Juan Alano;

Atacantes - Leandro Damião, Nico López, William Pottker, Rossi e Wellington Silva.