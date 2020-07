Com três brasileiros no elenco, clube árabe publica mensagem de recuperação a Bolsonaro

O Al Wasl, time dos Emirados Árabes Unidos, publicou nesta sexta-feira um recado especial para o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A equipe da elite do futebol local divulgou no Instagram uma foto de Bolsonaro juntamente com uma mensagem para desejar melhoras para ele, que revelou recentemente ter testado positivo para o novo coronavírus.

Com um texto em árabe e em português, a rede social do clube escreveu: "Desejamos ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro uma rápida recuperação". Na imagem, há uma foto do presidente do Brasil com a camisa do clube, na cor amarela. Bolsonaro já havia usado a peça em abril, durante uma transmissão nas redes sociais, assim como durante uma reunião no mesmo mês com o Primeiro Ministro da Índia, Narendra Modi.

Leia Também Nova temporada do Campeonato Alemão vai começar em 18 de setembro

A equipe atual do Al Wasl tem brasileiros como alguns dos principais jogadores. O destaque do time é o meia Fábio Lima, que até já se naturalizou cidadão local. Outros destaques são o atacante Welliton, ex-Grêmio e São Paulo, e o zagueiro Natan Felipe. Quem teve passagem pelo clube foi o argentino Diego Maradona, que foi o treinador entre 2011 e 2012.

Bolsonaro gosta de usar camisas de futebol e já fez aparições públicas com uniformes de vários times nacionais, como Palmeiras, Flamengo, Bahia, Santos, Vasco, Inter, Londrina e Goiás. Certa vez, o presidente chegou a vestir até mesmo uma camisa não oficial do Palmeiras durante reunião com a equipe de governo em fevereiro do ano passado.