Com três de Adriano, Bahia vence Náutico no Pituaçu O Bahia segue caminhando firme rumo ao acesso à elite do futebol brasileiro. Na tarde deste sábado, o time baiano venceu o Náutico por 3 a 0, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque do jogo foi o atacante Adriano, autor dos três gols dos baianos.