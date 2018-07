Com três de Aubameyang, Borussia Dortmund goleia na estreia

AUGSBURG - O Borussia Dortmund fez uma estreia fulminante no Campeonato Alemão. Neste sábado, o atual vice-campeão nacional aplicou 4 a 0 no Augsburg, fora de casa, e ganhou moral para brigar pelo título.

O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang foi o grande destaque da partida, ao marcar três vezes. Contratado na última janela de transferências, junto ao francês Saint-Etienne, o atacante já começou a fazer valer a pena os 13 milhões de euros investidos em sua contratação.

O jogador marcou os três primeiros gols da equipe, aos 24 minutos do primeiro tempo, e aos 21 e aos 34 da etapa final. Nos últimos minutos, Lewandowski anotou o quarto, em cobrança de pênalti, aos 41. O atacante foi o vice-artilheiro da última edição do Alemão.

A goleada deste sábado confirma o Borussia como forte candidato ao título do campeonato. O time foi vice-campeão na temporada passada e campeão das duas edições anteriores. Desta vez, a equipe entra na competição motivada pela vitória sobre o rival Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha, há duas semanas.

A rodada de abertura contou ainda com goleada do Hertha Berlin em seu retorno à primeira divisão. O time fez 6 a 1 no Eintracht Frankfurt, com dois gols de Adrian Ramos e Sami Allagui.

O Bayer Leverkusen também venceu ao superar o Freiburg por 3 a 1, com gol de Stefan Kiessling, artilheiro do último Alemão. Ainda neste sábado, o Hannover derrotou o Wolfsburg por 2 a 0, enquanto Hoffenheim e Nuremberg empataram por 2 a 2.