Com três de Aubameyang, Dortmund faz 6 a 1 no Mönchengladbach e lidera o Alemão

O Borussia Dortmund atropelou o Borussia Mönchengladbach com uma goleada por 6 a 1 neste sábado, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Alemão. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe na competição, que ocupa a liderança isolada com 16 pontos. Os visitantes estão em nono lugar, com oito.

O destaque da partida foi o atacante Aubameyang, que marcou três vezes. Com isso, ele chegou a oito gols na competição e assumiu a artilharia à frente de Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, que tem sete. Maximilian Philipp marcou outros dois gols na partida e Julian Weigl completou o massacre.

Lars Stindl descontou para o adversário. Foi o primeiro gol sofrido pelo Dortmund na competição. Até aqui, a equipe faz uma campanha irrepreensível. São cinco vitórias e um empate, com 19 gols marcados.

Com a liderança do Alemão assegurada por mais uma rodada, o Dortmund agora se dedicará a manter esse bom momento na Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, a equipe receberá o Real Madrid em partida válida pela segunda rodada do Grupo H. O time alemão perdeu na estreia para o Tottenham por 3 a 1, fora de casa.

Pela próxima rodada do Campeonato Alemão, o Dortmund visitará o Augsburg no próximo sábado. No mesmo dia, o Mönchengladbach receberá o Hannover.