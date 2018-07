Com três de Bale, Tottenham goleia Aston Villa por 4 a 0 no Inglês

BIRMINGHAM - O Tottenham contou com um show de Gareth Bale para golear o Aston Villa, nesta quarta-feira, e afundar ainda mais o adversário no Campeonato Inglês. Mesmo atuando fora de casa, a equipe marcou quatro gols no segundo tempo, sendo três do meia galês, fez 4 a 0, e voltou à zona de classificação para a Liga Europa.

O time londrino subiu para 33 pontos, na quinta colocação, e na próxima rodada terá pela frente o Sunderland, no sábado, fora de casa. Já o Aston Villa chegou à marca de 12 gols sofridos nas últimas duas partidas - havia perdido por 8 a 0 para o Chelsea no final de semana - e é o 16.º na tabela, com 18 pontos, brigando contra o rebaixamento. Neste sábado, a equipe pega o Wigan, em casa.

Em péssima fase, o Aston Villa se limitava a defender, e ia tendo sucesso até os 13 minutos do segundo tempo, quando Jermain Defoe marcou o primeiro do Tottenham e abriu caminho para a goleada.

Nervosos, os jogadores do Aston Villa passaram a errar demais e permitiram muitos espaços, e foi aí que Gareth Bale começou seu show particular. Ele marcou o segundo aos 16 minutos, após erro da defesa. Depois, deixou sua marca novamente aos 28, e selou o placar já aos 39 minutos, aproveitando bom passe na área após linda jogada construída desde o campo de defesa.