Com três de Cristiano Ronaldo, Real Madrid mantém série invicta

O Real Madrid deu sequência a sua rotina neste sábado com mais uma vitória e mais um show de Cristiano Ronaldo. O atacante português foi novamente decisivo ao marcar os três gols da vitória sobre o Celta no Santiago Bernabéu. Com seus gols, o time manteve a liderança do Campeonato Espanhol e ampliou para 18 a série invicta na temporada.

A 12.ª vitória no Espanhol levou o Real aos 36 pontos, quatro acima do Atlético de Madrid e cinco à frente do Barcelona. O arquirrival catalão ainda jogará neste domingo, no clássico catalão conta o Espanyol, e poderá manter a diferença de dois pontos na tabela.

Destaque novamente no time madrilenho, Cristiano Ronaldo protagonizou o lance mais polêmico da partida. Ele fingiu falta no pênalti convertido por ele mesmo e que abriu o placar, aos 36 minutos de jogo. Os jogadores do Celta reclamaram com o juiz, que manteve a penalidade.

O segundo gol do português surgiu aos 20 minutos da segunda etapa. Ele aproveitou a sobra na área e encheu o pé. Aos 36, o atacante aproveitou passe do brasileiro Marcelo para, livre de qualquer marcação na área, só escorar para as redes. Foi seu 23.º gol em 14 partidas neste Espanhol.

Ele é o artilheiro disparado da competição. Neymar, o segundo colocado, tem apenas 11. Com seus gols, o Real alcançou a 18.ª vitórias seguida na temporada, na qual o time disputa três competições: o Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões. A última derrota aconteceu em 13 de setembro, para o Atlético de Madrid, no Bernabéu.

Mais cedo, pela mesma rodada, o Athletic Bilbao foi derrotado pelo Córdoba por 1 a 0, em casa. O resultado manteve a equipe anfitriã nos 18 pontos, na 9ª posição da tabela. O Córdoba é o penúltimo colocado, com apenas 10 pontos.