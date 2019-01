Com três de Gabriel Novaes, São Paulo bate Rio Claro e avança na Copa SP

Com muito brilho do seu centroavante Gabriel Novaes, o São Paulo venceu o Rio Claro por 3 a 0, na noite desta sexta-feira, em Araraquara, e garantiu a classificação à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também nesta noite, o Athletico-PR e a Ferroviária também garantiram vaga na próxima etapa do torneio.

O São Paulo dominou o confronto desde o início e abriu o placar logo aos quatro minutos, com Gabriel Novaes completando cruzamento vindo da direita. O time do Morumbi seguiu pressionando com boas chances e Gabriel Novaes ampliou aos 30 minutos, de cabeça. O jogo ficou mais equilibrado na etapa final e o São Paulo foi fechar a conta e fazer 3 a 0 aos 35 minutos, novamente com Gabriel aproveitando novo levantamento.

Com a vitória o São Paulo avança para a terceira fase, na qual enfrentará a Ferroviária, que também nesta sexta-feira venceu o Velo Clube nos pênaltis. Jogando em Rio Claro, a Ferroviária ficou no 2 a 2 com o Velo Clube no tempo normal e a classificação veio após cobranças de pênalti, vencidas por 4 a 2 pela equipe de Araraquara.

Outro time ue segue adiante é o Ahletico-PR, que enfrentou o Legião-DF na cidade de Tupã e venceu pelo placar de 2 a 1, com gols marcados apenas na segunda etapa. O time paranaense terá o Mirassol como adversário na próxima fase do torneio.