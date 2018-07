Com três de Gameiro, Sevilla atropela o Getafe no Campeonato Espanhol Com três gols do atacante francês Kevin Gameiro, o Sevilla atropelou o Getafe por 5 a 0 neste sábado, em casa, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time anfitrião subiu para a nona colocação, com 12 pontos. Os visitantes estão em 12º lugar, com dez.