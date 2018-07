Com três de Gomez, Bayern derrota Stuttgart por 5 a 3 Com três gols do atacante Mario Gomez, o Bayern de Munique derrotou o Stuttgart por 5 a 3, neste domingo, fora de casa, no encerramento da 17.ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Alemão. Depois do recesso do fim de ano, os clubes alemães só voltarão a campo na metade de janeiro de 2011.