Com três de Higuaín, Napoli supera Lazio em casa

NÁPOLES - O argentino Gonzalo Higuaín garantiu a vitória do Napoli sobre a Lazio neste domingo, por 4 a 2. O atacante marcou três vezes em casa e sustentou o time de Nápoles na terceira colocação da tabela, que dá vaga na fase preliminar da próxima Liga dos Campeões . Dries Mertens anotou o outro gol dos anfitriões.

Com a vitória, o Napoli chegou aos 67, sem chances de brigar pelo título e distante do segundo colocado. Mas com boa vantagem sobre o quarto colocado, a Fiorentina, que tem 58. A Juventus segue na liderança disparada, com 84, enquanto a Roma ocupa a segunda posição, com 79. Já a Lazio ocupa o 8º lugar, com 48 pontos, longe das competições europeias.

A Fiorentina manteve o quarto lugar ao bater o Hellas Verona, fora de casa, por 5 a 3. Aquilani marcou duas vezes, Cuadrado, Valero e Matri, de pênalti, anotaram os outros gols dos visitantes. Pelo Verona, balançaram as redes Sala, Luca Toni e Juan Iturbe. O time de Verona é o 10º colocado, com 46 pontos.

A Inter de Milão também brilhou no ataque neste domingo. Longe da sua torcida, aplicou 4 a 0 na Sampdoria. Samuel, Palacio e Icardi, duas vezes, foram os autores dos gols. Pela equipe da casa, Maxi Lopez desperdiçou uma cobrança de pênalti. Com o triunfo, a Inter alcançou os 53 pontos e ocupa o quinto lugar da tabela.

Ainda neste domingo, o Chievo Verona venceu por 4 a 2 e manteve o Livorno dentro da zona de rebaixamento. Alberto Paloschi anotou três dos quatro gols do Verona, um deles de pênalti. Pela mesma rodada, o Torino venceu o Genoa por 2 a 1 e Bologna e Parma empataram por 1 a 1.