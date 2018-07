Com três de Immobile, Lazio goleia o Milan pelo Italiano

A chuva em Roma ameaçou a realização do duelo entre Lazio e Milan neste domingo e atrasou o início da partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Mas quando a bola rolou, a Lazio fez valer o esforço do seu torcedor que foi ao Estádio Olímpico para acompanhar o jogo ao golear o oponente por 4 a 1.

O show da Lazio foi comandado por Ciro Immobile, que durante a semana marcou o gol da seleção italiana na vitória por 1 a 0 sobre Israel, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Dessa vez, ele fez três gols e interrompeu o bom início do Milan no Campeonato Italiano.

O time de Milão iniciou a temporada badalado após investir mais de 200 milhões de euros (mais de R$ 740 milhões) em reforços e venceu os dois primeiros jogos no Italiano. Agora, porém, parou nos seis pontos, em sexto lugar, mas sob risco de ser ultrapassado por outros times no complemento da rodada. Já a Lazio chegou aos sete pontos, por enquanto na terceira posição.

O primeiro gol de Immobile e da Lazio saiu aos 38 minutos, em cobrança de pênalti. E o atacante ampliou aos 42, com um lindo voleio, após cruzamento de Lulic. Immobile voltou a aparecer aos três minutos da segunda etapa, quando fez o seu terceiro gol depois de receber passe de Parolo.

No lance seguinte, foi a vez de o espanhol Luis Alberto marcar o quarto gol da Lazio em um contra-ataque. O Milan descontou aos 11 minutos com Riccardo Montolivo, mas não conseguiu evitar a dura derrota.

Após a goleada, a Lazio voltará a jogar na próxima quinta-feira, quando vai encarar o Vitesse, na Holanda, na sua estreia na fase de grupos da Liga Europa. No mesmo dia, também pelo torneio continental, o Milan visitará o Áustria Viena.