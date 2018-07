Com três de Lamela, Tottenham goleia e elimina o Monaco na Liga Europa

O argentino Lamela marcou os três primeiros gols do Tottenham no jogo. El Shaarawy, ex-Milan, descontou para o Monaco, mas o inglês Carroll ainda marcou mais um gol para os donos da casa.

No outro jogo do Grupo J, o Anderlecht ganhou por 2 a 1 do Karabakh Agdam, do Azerbaijão, na Bélgica, e terminou como segundo da chave. Os belgas se classificaram com 10 pontos, contra 13 do Tottenham. O Monaco acabou eliminado.

Outra equipe tradicional eliminada foi o Besiktas, que conta com Ricardo Quaresma e Mário Gomez no elenco. O time turco perdeu para o Sporting por 3 a 1, de virada, em Lisboa, e deu adeus à competição.

O Sporting, de Jefferson (ex-Palmeiras) e Naldo (ex-Cruzeiro) foi a 10 pontos no Grupo H, passando exatamente o Besiktas, que ficou com nove. Em primeiro terminou o Lokomotiv Moscou, do goleiro Guilherme, que fez 3 a 0 no Skenderbeu Korce na Albânia.

No Grupo G, a Lazio garantiu a primeira colocação ao empatar em 1 a 1 com o Saint-Étienne, por 1 a 1, na França, chegando aos 14 pontos. Os franceses ficaram em segundo, com nove. Eliminado, o Dnipro ganhou do Rosenborg, da Noruega, com dois gols do brasileiro Matheus Nascimento.

Outro time italiano classificado é a Fiorentina, que ganhou do Benelenses por 1 a 0, em Florença, com gol de Babacar. O primeiro lugar do Grupo I, entretanto, ficou com o Basel, da Suíça, que fez 1 a 0 no Lech Poznan, na Polônia.

As duas equipes classificadas pelo Grupo K já estavam definidas, faltando definir quem ficaria em primeiro. Esse posto terminou com o Schalke 04, que fez 4 a 0 no Asteras Tripolis na Grécia. O Sparta Praga ficou em segundo apesar dos 3 a 1 sobre o APOEL, no Chipre.

Também representante da Alemanha, o Augsburg assumiu a segunda colocação do Grupo L ao vencer o Partizan Belgrado por 3 a 1 na Sérvia. As duas equipes somaram nove pontos, mas os alemães levaram a melhor no confronto direto. Em primeiro, o Athletic Bilbao empatou em 2 a 2 com o AZ Alkmaar.