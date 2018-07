Com três de Lewandowski, Bayern de Munique goleia na estreia da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique atropelou o Carl Zeiss Jena, da quarta divisão alemã, com uma goleada por 5 a 0, nesta sexta-feira, fora de casa, na estreia da Copa da Alemanha. O atacante polonês Lewandowski foi o destaque da partida com três gols. O resultado garante a equipe do técnico italiano Carlo Ancelotti na segunda fase da competição. Agora, o Bayern de Munique aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário. O time estreia no Campeonato Alemão na próxima sexta-feira, quando recebe o Werder Bremen na Allianz Arena, em Munique.

No duelo desta sexta-feira, o Bayern de Munique abriu o marcador logo aos três minutos. Lewandowski aproveitou bate rebate na área e mandou para as redes. Aos 34, ele ampliou ao aproveitar vacilo da zaga e tocar na saída do goleiro. Antes do intervalo, aos 43, o centroavante provou que estava inspirada e fez o terceiro após passe de Ribery. Com a vitória assegurada, o time de Munique tirou o pé na etapa final. Mesmo assim marcou o quarto aos 27 minutos com o chileno Vidal e depois sacramentaram a goleada com Hummels aos 32.

Outros dois jogos foram realizados nesta sexta-feira e em ambos os visitantes venceram. O Augsburg, da elite nacional, derrotou o Ravensburg por 2 a 0, enquanto que o St. Pauli, da segunda divisão, bateu o Luebeck por 3 a 0.