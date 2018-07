Com três de Lionel Messi, Barcelona goleia o Málaga por 4 a 1

MÁLAGA - O Barcelona viveu mais um capítulo de sua rotina vitoriosa no Campeonato Espanhol, com goleada e show do argentino Lionel Messi. A vítima da vez foi o Málaga, que, neste domingo, foi derrotado em casa por 4 a 1. O destaque da partida foi mais uma vez Messi, autor de três gols.

Com a vitória, o time catalão chegou aos 44 pontos e segue em busca da liderança da competição, hoje na mão do Real Madrid, que tem 46. A equipe madrilenha ainda atua neste domingo, diante do Athletic Bilbao. Já o Málaga continua no meio da tabela, na décima colocação, com 25 pontos.

Apesar do placar elástico, o Barcelona não teve facilidade no primeiro tempo e só conseguiu abrir o placar aos 33 minutos. O brasileiro Adriano fez bom cruzamento na área para Messi, que, de cabeça, tocou no canto direito do goleiro.

Na segunda etapa, a equipe visitante voltou melhor e marcou duas vezes em seis minutos. Logo aos dois, o brasileiro Thiago Alcântara bateu de fora da área, Caballero espalmou e, no rebote, o chileno Alexis Sánchez completou. Quatro minutos depois, Messi desequilibrou de novo e, após bela jogada individual, aumentou o placar.

Com a vantagem, o Barça diminuiu o ritmo e só chegou ao quarto gol aos 36 minutos, novamente com Messi. O argentino fez outra grande jogada individual, tirou o goleiro e completou para o gol vazio. Aos 40 minutos, o Málaga marcou seu gol de honra, com Rondon, mas já era tarde para uma reação.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira, diante do Real Madrid, no Camp Nou, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Rei - venceu a primeira por 2 a 1. Já o Málaga jogará no próximo domingo diante do Sevilla, novamente em casa, pelo Campeonato Espanhol.

OUTROS RESULTADOS

Outras duas partidas pelo Campeonato Espanhol já foram encerradas neste domingo. Fora de casa, o Valencia ficou no empate por 1 a 1 diante do Osasuna, com gol de Soldado, e se distanciou do Barcelona. A equipe do brasileiro Jonas segue na terceira colocação, com 35 pontos. Também fora de casa, o Mallorca venceu o Rayo Vallecano, por 1 a 0, com gol de Ramis.