Com três de Mané e um de Firmino, Liverpool goleia Porto e encaminha vaga na Liga

O Liverpool encaminhou nesta quarta-feira a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões com uma goleada por 5 a 0 sobre o Porto, fora de casa. O time inglês agora pode perder o duelo de volta, dia 6, por até quatro gols de diferença que se garante na próxima fase.

O passeio inglês no estádio do Dragão contou com atuação de gala do senegalês Sadio Mané, com três gols. O brasileiro Firmino esteve entre os titulares do Liverpool e também fez uma boa partida. Marcou o quarto e participou da jogada do terceiro. Mohamed Salah fez o outro.

A goleada, no entanto, contou com um empurrãozinho do goleiro José Sá, que falhou nos dois primeiros gols. A partida vinha equilibrada na etapa inicial até então. O Porto chegava com facilidade e teve até uma chance com o brasileiro Otávio, ex-Internacional, que chutou por cima do gol.

O Liverpool respondeu em chute cruzado de Mané, sem muita pretensão. José Sá aceitou. Isso aos 25 minutos. O gol desnorteou os donos da casa. Quatro minutos depois, o Liverpool foi novamente ao ataque e fez o segundo. Desta vez, José Sá tentou sair jogando e deu nos pés de Salah.

No segundo tempo, o Liverpool matou o jogo no contra-ataque. Firmino recebeu livre e chutou cruzado para grande defesa de José Sá. Na sobra, Mané fez o terceiro. Pouco depois, Firmino recebeu cruzamento rasteiro da esquerda e fez o quarto. O quinto veio em chute de fora da área do senegalês.

O goleada em casa não se justifica, ainda mais em duas falhas do goleiro. Mas se vale de desculpa, o time português atuou desfalcado do zagueiro brasileiro Felipe, ex-Corinthians, que está suspenso. Na frente, também não pôde contar com o atacante Aboubakar, artilheiro do time na competição com cinco gols por lesão.

O time português contou entre os titulares, além de Otávio, os brasileiros Alex Telles, lateral-esquerdo que atuou no Grêmio, e o atacante Tiquinho Soares, revelado pelo América de Natal e com passagens por outros clubes de menor expressão no Brasil. Agora, o time português precisará de um milagre em Liverpool para continuar na competição.