Com três de Neymar, Barcelona aplica 6 a 0 no Granada

Depois da fraca apresentação contra o Málaga, na quarta-feira, o Barcelona compensou seus torcedores neste domingo. Jogando no Camp Nou, o time catalão aplicou 6 a 0 no Granada, com direito a um show particular de Neymar, autor de três gols. Lionel Messi não ficou por baixo e contribuiu com dois.

Com seu melhor desempenho na temporada até agora, o Barcelona voltou a despontar na tabela do Campeonato Espanhol. O time exige 16 pontos, três a mais que Valencia e Sevilla. O segundo vai enfrentar o Atlético de Madrid ainda neste sábado. Já o Valencia entrará em campo no domingo. O Granada ocupa o 8.º lugar da classificação, com oito pontos.

A goleada teve início aos 26 minutos de jogo. Neymar roubou a bola em uma bobeada da defesa do Granada, entrou na área e bateu prensado no zagueiro. A bola encobriu o goleiro e morreu nas redes. Aos 43, Messi cruzou da direita e Rakitic cabeceou para o gol: 2 a 0. Antes do intervalo, Neymar pegou rebote do goleiro e anotou o terceiro do Barça.

Na segunda etapa, uma linda jogada do time da casa culminou no quarto gol aos 16 minutos. Xavi, em sua primeira partida como titular da equipe, lançou na direita Daniel Alves, que cruzou de primeira para cabeceada certeira de Messi. Foi o gol de número 400 na carreira do argentino.

Quatro minutos depois, Xavi voltou à carga ao descolar grande enfiada para Messi cruzar rasteiro na área. Neymar, sem marcação, não desperdiçou o lance e marcou seu terceiro gol na partida. E, quanto tudo parecida definido, Messi roubou a bola do zagueiro, invadiu a área e selou a goleada do Barcelona, aos 36 minutos.

Com este embalo, o Barcelona vai enfrentar o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira, no Parque dos Príncipes, em nova rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.