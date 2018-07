Com três de Zaza, Valencia faz cinco no Málaga e cola nos líderes do Espanhol

O Valencia não tomou conhecimento do Málaga nesta segunda-feira e se aproximou das primeiras colocações do Campeonato Espanhol. Na abertura da quinta rodada da competição, a equipe contou com grande atuação do italiano Simone Zaza para atropelar o lanterna Málaga por 5 a 0, em casa.

O resultado levou a equipe a nove pontos em cinco jogos, subindo para as primeiras colocações. No próximo domingo, o Valencia tentará manter o embalo contra a Real Sociedad, fora de casa. Já o Málaga segue sem pontuar e está na última colocação. No sábado, recebe o Athletic Bilbao.

Apesar do atropelamento, o Valencia marcou somente uma vez no primeiro tempo, com Santi Mina. Aos 16 minutos, ele aproveitou cruzamento de Soler e desviou de cabeça para a rede. O mesmo Soler apareceu na etapa final aos nove minutos e deu ótima assistência para Zaza marcar. Começava, então, o show particular do italiano, que aproveitou linha de impedimento mal feita para ampliar aos 14. Mais três minutos, e novamente Zaza deixou sua marca, após roubar a bola no campo adversário e tocar na saída do goleiro. Ainda houve tempo para Rodrigo fechar o placar aos 40, após lindo toque de letra de Gonçalo Guedes.