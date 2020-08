Com três desfalques, Fortaleza promete time ofensivo para reagir contra Botafogo

Para o duelo deste domingo, às 19h30, diante do Botafogo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com os volantes Nenê Bonilha e Michel, além do atacante Madson. O zagueiro Roger Carvalho, recuperado de uma lesão no joelho, é dúvida, mas a expectativa é que fique no máximo como opção no banco de reservas.

Rogério Ceni indicou que mandará a campo praticamente a mesma equipe que perdeu para o São Paulo por 1 a 0, quinta-feira, no Morumbi, salvo algumas exceções por desgastes musculares que serão informadas apenas minutos antes da bola rolar. Tudo leva a crer, no entanto, que o atacante Wellington Paulista retorne ao time titular.

A principal dúvida do treinador é na lateral esquerda entre Bruno Melo e Carlinhos. O primeiro teve desempenho apenas regular contra o São Paulo e poderá deixar a equipe. O Fortaleza não começou a competição da forma que esperava, tendo perdido os dois jogos que disputou. Assim, Ceni reconheceu a necessidade de reação imediata.

"Se a gente jogar igual a partida contra o São Paulo, mantiver esse nível de jogo e os jogadores conseguirem se recuperar, já é um campeonato mais na nossa realidade, contra Botafogo e, depois, o Goiás, como foi ano passado, quando eles brigaram com a gente, posição a posição. Precisamos jogar bem e conseguir pontos, porque senão a situação no final do campeonato fica complicada".