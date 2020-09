Com três desfalques, Fortaleza tenta frear ímpeto do Flamengo

O Fortaleza terá uma dura missão neste sábado, às 17h, no estádio do Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni terá três desfalques para tentar frear o embalo do Flamengo. O zagueiro Jackson e o lateral Tinga seguem vetados pelo departamento médico. Já Yuri César pertence ao adversário e, por questões contratuais, não poderá atuar.

Com isso, o treinador indicou o atacante Osvaldo no setor ofensivo ao lado de Wellington Paulista. Bruno Melo seguirá no lado esquerdo. Por fim, a defesa voltará a ser formada por Gabriel Dias e Paulão. Vale lembrar que Madson deixou o clube e retornou ao Corinthians, que deve repassá-lo para o Oeste.

"Precisamos tocar o barco. Temos um jogo bem complicado contra o Flamengo, fora de casa, mas temos que seguir em frente. Quando está vencendo, é sempre muito fácil. Mas vamos erguer a cabeça e seguir lutando por nossos objetivos", disse Rogério Ceni.

Na décima colocação, com oito pontos, o Fortaleza está a três do Flamengo, justamente o clube que fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores.

"Acho que é chover no molhado a gente falar da qualidade do Flamengo. É uma equipe muito boa e que, pelo segundo ano, conseguiu manter sua equipe com algumas baixas, mas logo em seguida contrataram jogadores de muita qualidade. Precisamos estar atentos, pois é um time com um foco totalmente fino, sai para jogar, dá espaços, mas também, claro, precisamos estar cientes que é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores e de tudo que disputou", completou Paulão.