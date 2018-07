Com três dúvidas, Ricardo Gomes esconde escalação no Botafogo

"Tenho duas dúvidas no time, o Daniel e o Neilton. Estou preocupado. O apoio da torcida vai aumentar as nossas chances no jogo", disse Ricardo, antes de confirmar que Carleto também pode ser ausência. "Conversei com ele há pouco e vamos ver. Sinceramente, eu conheço bem a lesão dele. Tem dia que não sente nada, mas às vezes não termina as partidas em função da dor. Vamos ver como ele vai chegar amanhã."

Carleto vem sentindo um problema no púbis já há alguns meses e pode ser poupado para não agravar a lesão. Daniel Carvalho sentiu a coxa direita diante do Luverdense, na última rodada, mesma partida em que Neilton levou um forte pisão no pé, que é justamente o que pode tirá-lo do jogo deste fim de semana.

Mesmo com a briga pelo título, no Botafogo ninguém esconde que o planejamento para 2016 já começou. Com a volta para a Série A garantida, o clube já pensa em formas de reforçar o elenco, dentro de sua realidade financeira, para não fazer feio mais uma vez e voltar à segunda divisão.

"Tem que ter uma boa base para se reforçar na Série A. Isso será trabalhado com o (Antônio) Lopes e o presidente no nosso dia a dia. Não tem como ficar tranquilo. Só de férias. E mesmo nas férias, a torcida vai cobrar reforços", comentou Ricardo Gomes.