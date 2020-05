Com três gols 'brasileiros', Shakhtar vence clássico diante do Dínamo de Kiev

Com um gol do brasileiro Ismaily e dois do brasileiro naturalizado ucraniano Marlos, o Shakhtar Donetsk venceu o clássico diante do Dínamo de Kiev, neste domingo, por 3 a 1, de virada, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Ucraniano, paralisado desde 15 de março por causa da pandemia do novo coronavírus.

Restando oito rodadas para o final da competição, o time comandado pelo português Luís Castro, que busca o tetracampeonato, chegou aos 62 pontos e abriu 16 em relação ao Zorya, ao Desna Chernihiv e ao próprio Dínamo de Kiev, restando apenas 24 pontos em disputa.

"Estamos passando por um momento complicado e muitas famílias perderam pessoas especiais. Sabemos que são necessários diversos cuidados e que devemos nos preocupar com a saúde em primeiro lugar, mas é muito bom poder voltar a fazer o que a gente ama, que é jogar futebol. Mesmo sem público, a sensação de entrar em campo foi ótima e, apesar da falta de ritmo, a gente conseguiu jogar bem e vencer o nosso grande rival. Pena que o estádio estava vazio, mas é preciso respeitar as orientações de saúde e só voltar à normalidade após termos passado por essa crise", afirmou Marlos, que alcançou a marca de sete gols após 24 jogos contra o principal rival.

Nas próximas duas rodadas, o Shakhtar Donetsk enfrenta, em casa, o Desna (atual terceiro colocado), no sábado, e dia 13 vai visitar o Kolos Kovalivka, que está em sexto lugar na classificação.